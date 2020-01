Con la excusa de no tener sitios de recreación, convirtieron reservorio de agua en piscina pública

Los habitantes han roto muros y usan cuerdas para ingresar a bañarse en el lugar, pero desconocen que el embalse contiene químicos que pueden afectar la salud.

En una piscina pública se ha convertido el reservorio de agua de la planta de Puerto Mallarino en el oriente de Cali. Escenas en las que adultos y niños ingresan de manera inusual para bañarse son cada vez más comunes en los alrededores del sitio.

“Si es agua que uno no se toma, entonces uno no se puede meter a bañar ahí. Entonces, no es posible que la gente amanezca para irse a meter allá, viejos, muchachos, todos allá, a esa poceta, eso no se puede”, dice Alba Inés Quiñónez Preciado, residente del sector.

Las Empresas Públicas Municipales de Cali, Emcali, advirtieron del riesgo de esta actividad que está prohibida, pues el embalse tiene una profundidad superior a los 5 metros y, además, maneja una gran cantidad de químicos que pueden ser perjudiciales para la salud.

Sin embargo, la comunidad justifica que algunos de sus miembros rompan muros y usen cuerdas para ingresar al sitio y bañarse, pasando incluso por encima del personal de seguridad, por no tener áreas de esparcimiento suficientes en la zona.

“Aquí había una cancha y un centro de recreación, donde la gente salía a jugar. Entonces, al quitar la cancha para poner esto, la gente se está metiendo a bañar”, señala Árnold Murillo, residente del sector.

Y mientras otros habitantes de la zona, como Jorge Torres, dicen que lo ideal es que se construya “un parque bien bacano, donde la gente pueda salir y disfrutar un rato”, algunos miembros de la comunidad plantearon una solución para evitar que sigan ingresando personas al reservorio.

“Tenemos que colocarle una malla de electricidad para proteger eso, para que nadie se pase allá a bañarse, porque esa es el agua que uno se toma”, comenta Arnoldo Lasso, residente del sector.

Se espera que la nueva gerencia de Acueducto de Emcali, en conjunto con la Secretaría de Seguridad, gestione nuevas inversiones para el reforzamiento de la seguridad de la propiedad.