Con machete en mano, comunidad intentó invadir importante reserva ecológica para levantar cambuches

Un grupo numeroso de familias desplazadas llegó a la zona para exigir la asignación de viviendas. La fuerza pública tuvo que intervenir en esta tensa situación.

Los hechos se registraron en el Cerro de la Bandera, una de las reservas ecológicas más importantes de Cali y que está ubicada en el sur de la ciudad. Las personas que llegaron a invadir la zona piden vivienda digna por parte del Gobierno local.

“Si nosotros no hacemos esto, el Gobierno nunca nos atiende. Nosotros sabemos que hay cualquier cantidad de casas, apartamentos, el monte comiéndoselos y uno va a que le den una de esas viviendas para uno vivir y eso se lo niegan", aseguró uno de los ciudadanos que llegó a la zona.

Estas familias que vienen de diferentes regiones de Colombia llegaron a Cali hace varios años. Hoy, con machete y objetos contundentes, quieren levantar cambuches en el área, hasta quemaron parte de una zona verde protegida por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.

“Acaba con la biodiversidad, con la poca fauna que se pude presentar en estos lugares. Entonces, el llamado es a que los cuidemos todos y a un frente común y a evitar una invasión que sería funesta para este sector", dijo Rubén Darío Materón, director de la CVC.

El Escuadrón Móvil Antidisturbios intervino para controlar a la turba que pretende tomarse el Cerro de la Bandera. La reserva tiene una extensión cercana a las 100 hectáreas, 20 de las cuales han sido intervenidas para recuperar el área donde se extrajo carbón durante décadas.

“Hemos hecho siembras masivas, hemos invertido 5.500 millones de pesos en recuperación, hemos sembrado muchos árboles, recuperado la capa artificial", aseguró el director de la autoridad ambiental del Valle del Cauca.

Entretanto, las autoridades hacen un llamado a la comunidad para evitar caer en falsas promesas de planes habitacionales en esta zona no apta para ello.

“No se dejen engañar por personas que generan la expectativa de que se pueden ocupar predios como el Cerro de la Bandera para vivienda", dijo María Ximena Román, secretaria de seguridad y justicia de Cali.

A esta hora se mantiene presencia de la fuerza pública en esta importante reserva ecológica de la capital del Valle del Cauca.