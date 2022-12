Con machetes y pistolas estarían atracando a pequeños deportistas que forjan sus sueños en Yumbo

Los menores de este municipio del sur del Valle del Cauca practican diferentes disciplinas en el complejo deportivo ubicado detrás del estadio municipal Guachicona.

El corredor a través del cual se accede al escenario se ha convertido en un lugar para cometer atracos. Padres denuncian que allí salen personas con armas blancas y de fuego y asaltan a los menores que entrenan entre las 7:00 y 9:00 de la noche.

“La preocupación de nosotros es porque varias veces he salido y, a la entrada del Imderty, han robado a los niños con cuchillos y machete”, asegura una madre de familia, al anotar que “es muy peligroso uno meterse con tanta gente que viene acá a robar”.

En la zona hay un flujo constante de deportistas y personas que llegan a practicar deporte en la mañana, tarde y noche. Otra madre preocupada por la situación sostiene que los policías colaboran haciendo rondas, “pero no pueden estar en un punto fijo por el trabajo que tienen”.

“Pero no es suficiente. Aparte de eso, cuando salimos en grupo con los deportistas, los viciosos apenas ven la Policía se pegan a los deportistas y la Policía no los ve”, afirma la mujer.

Además, la zona es muy oscura, por lo que la comunidad no solo demanda la presencia de la Policía, sino la instalación de alumbrado público. Esto último es una petición que le hace a la Administración municipal.

Los mismos padres de familia denuncian que esta oscuridad se convierte en refugio de consumidores de drogas, a quienes señalan como responsables de los atracos a los deportistas de disciplinas como patinaje, judo y natación.