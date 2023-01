Con megafiesta, más de cien niños de bajos recursos celebraron su cumpleaños

Gracias a iniciativa de la propia comunidad los pequeños no pasaron un día triste y pudieron disfrutar en grande de esta fecha tan especial.

"Le hace una emoción a uno, le cumple muchos sueños a uno", expresó Larson, uno de los más de 100 niños y niñas de bajos recursos de la comuna 18 de Cali, que pudieron celebrar su cumpleaños con fiesta masiva.

En el barrio Meléndez, ubicado en esta zona, miles de pequeños ven sus sueños troncados por la falta de oportunidades, pero recibir regalos y ser parte de eventos como este mantienen vivas sus esperanzas de un día salir adelante.

"A mí me gusta mucho la ayuda con los niños. Pienso que darles mi aporte desde lo que yo les puedo dar me parece que es un adelanto para mi futuro", dijo por su parte Angie Paola Ceballos, colaboradora del evento.

El apoyo de los habitantes de esta localidad del sur de la capital del Valle del Cauca es el que ha permitido que cada año se lleve a cabo el mega festejo.

"Eso se hace en pro de la infancia, pues de los niños que no tienen muchos recursos y que los papitos a veces les falta", afirmó Andrea Gómez, líder de la comuna 18.

Muy pocas veces hay fiesta en el sector, muy pocos menores se sienten homenajeados. Sin embargo, esta masiva celebración se convierte en una esperanza para crear valores de integración en los más pequeños.