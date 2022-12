Con mini uzi artesanal, habrían atacado a Policía en desalojo de invasores de reserva forestal

Más de 40 personas fueron capturadas tras una intervención realizada por aire y tierra. Entre los detenidos está el presunto responsable de los disparos.

El subcomandante de la Policía de Cali, coronel Henry Jiménez, aseguró que este es el resultado de operativos ejecutados con apoyo del GOES, Esmad y Policía Ambiental en el Cerro de la Bandera, que “personas inescrupulosas” se han venido tomando por la fuerza en los últimos días.

Explicó que 40 personas fueron judicializadas y puestas a disposición por invasión en reserva forestal, mientras otras cinco fueron detenidas por ataque a servidor público. A una de ellas le hallaron una mini uzi artesanal con la que, al parecer, “le estaba haciendo disparos a los policías”.

“La investigación nos arrojará los responsables porque, en el momento de la intervención, se ha atentado contra la fuerza pública, sino con armas de fuego, por eso ya hay una persona capturada y se seguirá la investigación hasta llegar a las últimas consecuencias”, anotó el oficial.

En ese sentido, aseguró que la Policía y la Administración municipal harán los esfuerzos necesarios para evitar que se invada este terreno del sur de Cali, ya que no solo es una reserva forestal para la fauna y flora, sino un pulmón de la ciudad y una zona protegida no apta para que sea habitada por personas.

En el sector de Cañasgordas, sur de Cali, también se presentó la invasión de un lote privado, donde tuvo que intervenir la Policía. Investigan si algunas personas que se tomaron este predio están vinculadas con quienes intentaron instalarse por la fuerza en el Cerro de la Bandera.

“Se está haciendo la verificación de estas personas, porque es posible que haya algunas que estén vinculadas con las dos invasiones”, sostuvo el coronel Jiménez.

Finalmente, el subcomandante de la Policía de Cali aseguró que seguirán trabajando para evitar que estas invasiones se propaguen en la ciudad, pues “solo generan cinturones de miseria y situaciones de riesgo para la comunidad”.

Las personas que llegaron a invadir el Cerro de la Bandera serían personas desplazadas que llevan varios años viviendo en la capital del Valle del Cauca y que reclaman vivienda digna por parte del Gobierno local.

En la mañana de este lunes, los supuestos invasores emprendieron una marcha desde el sur de la ciudad con destino al Centro Administrativo Municipal, CAM, ubicado en el centro.



