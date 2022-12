Con pico de una botella, hombre atacó brutalmente a policía de Tuluá en el rostro

Foto: archivo Colprensa

Luego de un incidente ocurrido el pasado domingo 27 de noviembre en Tuluá, Valle del Cauca, cuando un hombre identificado como José David Quintero Rodríguez de 27 años, fue capturado por atacar con una botella de licor, al patrullero de la Policía, Ómar Castaño Arias de 26 años, las autoridades manifestaron que el agresor fue dejado en libertad.

“Fue dejado a disposición de las autoridades competentes, le hacen la audiencia, legalizan la captura pero la jueza determinó la no privación de la libertad explicando que el hombre no tenía antecedentes, que actuó bajo efectos del alcohol y no se acordaba de los hechos. Justificaciones que no le dieron medida de aseguramiento”, manifestó el mayor Julio Fernando Mora Escobar, comandante de la Policía de Tuluá.

La agresión le generó al uniformado que lleva más de 4 años al servicio de la Policía, dos heridas, una en la región frontal en la parte derecha de la cabeza y otra en el pómulo derecho que tuvo que ser suturada con 21 puntos.

“Al policía le cogen 21 puntos en el rostro y Medicina Legal lo incapacita por 20 días”, dijo el mayor Mora Escobar.

El hecho se dio a las 10:43 p.m. en la carrera 24 con calle 38, barrio Doce de Octubre, de dicho municipio, cuando ciudadanos reportaron que un grupo de presuntos hinchas del América de Cali celebraban el ascenso conseguido por el equipo, haciendo ruido excesivo con el equipo de sonido de un vehículo particular.

“El patrullero Castaño resultó lesionado después de estar atendiendo un caso que fue reportado al 123, donde manifestaron que habían unas personas ocasionando ruido con el equipo de sonido de un vehículo. La patrulla llegó a atender el caso y se presentó la agresión de esa persona contra el uniformado, le lanzó una botella de licor en el rostro, ocasionándole las heridas”, concluyó el comandante de Tuluá.