Con protesta en Cali, exigen liberación de familiares de alias 'Chocolate'

Foto: Noticiascaracol.com

Con pancartas y acompañados por Las Madres de la Candelaria, allegados a Paola Andrea Díaz, esposa de alias 'Chocolate', y de cuatro menores de edad, desaparecidas desde hace dos meses y medio, salieron a las calles de Cali a pedir por su liberación.

La mujer, sus dos hijas y dos familiares más, salieron de su casa en la capital del Valle hacia Jamundí el pasado 31 de enero, pero nunca llegaron a su destino. Desde ese momento no se ha tenido información sobre su paradero.

"A pesar que mis nietas son hijas de 'Chocolate', ellas son hijas de mujer humilde, una familia humilde. Los niños no tienen por qué pagar lo que hacen los mayores y les pido por favor conmuévanse señores", expresó Amparo Carvajal, familiar de las desaparecidas.

En el momento de la desaparición las autoridades iniciaron la búsqueda de Díaz y las menores. A finales de febrero, miembros de la Policía hallaron el vehículo en el que ellas se movilizaban. Sin embargo, durante la protesta, la abogada de la familia aseguró que la investigación ha avanzado poco.

"La justicia no ha hecho nada, esta es la hora que no tenemos respuesta, no sabemos nada de las menores", aseguró la abogada Miryam López.

Otros familiares, como Joselin Pinera, sostuvieron que se trata de un secuestro. "Quiero recalcar que esto no es un secuestro por retaliación, sino que es un secuestro para pedir dinero, nada que tenga que ver con lo del padre, que ya está pagando en Estados Unidos. Ellas son unas niñas inocentes".

Las autoridades estudian varias hipótesis sobre el presunto secuestro. La Fiscalía y la Policía preparan un pronunciamiento en conjunto para informar los detalles de la investigación.