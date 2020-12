Con seductora foto, Valentina Lizcano reveló los secretos para tener una figura así

De nuevo lo volvió a hacer: Valentina Lizcano , actriz nacida en Cali , sorprendió a sus seguidores con una de sus ya habituales y sensuales fotografías que son subidas a su cuenta de Instagram.

En el mensaje que acompañó al registro fotográfico, se refiere al proceso que vivió Valentina para aceptarse a ella misma y a su cuerpo.

“Cuando me dejo de importar cómo me veían los demás y me acerqué a como me miraba yo, me liberé de mucho peso. Me gusta cuidarme y sentirme bien habitando mi cuerpo”, expresó la caleña.

Asimismo, reveló el secreto para poder tener una figura de ‘ensueño’ como la que ella tiene. Lo curioso es que, según Valentina, no hay secreto.

"Mis secretos no son secreto, porque todo y todos mis procesos los he compartido con ustedes. Meditar y orar, alimentarme conscientemente y sin bloqueos y actividad física”, escribió la influenciadora en su cuenta de Instagram.

Con este tipo de mensajes inspiradores, Valentina se muestra más cercana a sus seguidores. Y les deja una contundente enseñanza y es que cada cuerpo es perfecto, lo importante es tener amor propio y cuidarlo.