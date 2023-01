“Con una tabla golpeó a mi abuelo gritándole que no se metiera”: mujer tras agresión de su pareja

La mujer contó detalles de la golpiza que recibió por parte de su compañero sentimental que, al parecer, en medio de su irá también agredió al abuelo de la víctima.

De acuerdo con la denuncia interpuesta por la mujer, el señalado la golpeó con puños y patadas, a pesar de tener una lesión en la espalda.

Publicidad

El hecho tuvo lugar en una vivienda ubicada en el barrio Alto Nápoles de Cali, en donde residía la pareja.

Por esta reprochable conducta, un juez envío a la cárcel al presunto agresor quien habría maltratado verbal y físicamente a su compañera sentimental.

Vea también:

El trágico desenlace de discusión que un hombre y una mujer habrían tenido en plena vía pública La Fiscalía Seccional le imputó cargos como presunto autor material del delito de violencia intrafamiliar.

Publicidad

El caso se dio a conocer mediante una denuncia interpuesta por la afectada, quien aseguró ante un fiscal que, presuntamente, el hombre la empujó y la agredió físicamente una vez salió de la ducha.

“Empezó a darme golpes y patadas por donde me cayeran. Mi abuelo ingresó al baño y le pidió que no me golpeara más. Fue entonces cuando él cogió una tabla y golpeó a mi abuelo en el estómago, gritándole que no se metiera en las cosas de nosotros, que se fuera. Yo le dije a mi abuelo que llamara a la Policía, eso lo enfureció más y mientras me golpeaba me gritaba insultos”, aseguró la víctima en la denuncia.

Publicidad

Al atender el llamado, una patrulla motorizada de la Policía llegó hasta el inmueble, los uniformados ingresaron con la autorización de la mujer, mientras su compañero se encerró en el baño.

Le puede interesar:

El violento ataque con una piedra y contra una mujer que ahora tiene tras las rejas a su pareja Posteriormente los agentes le pidieron al hombre que saliera pero este se negó, por lo que debieron desmontar la puerta, El señalado empezó a resistirse al procedimiento policial por lo fue necesario pedir refuerzos a otras patrullas.

Ya en la URI, el hombre fue indagado por un fiscal y luego trasladado al Palacio de Justicia para las audiencias concentradas.

Publicidad

Pese a que el sindicado no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía, el juez dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario.

Foto: archivo Colprensa