Condecoran a patrullero que, con el agua al cuello, rescató varias personas de inundaciones en Cali

El patrullero Paul Alejandro Meneses, de 23 años, fue condecorado por arriesgar su vida y rescatar a varias personas de las inundaciones en Cali registradas por el torrencial aguacero del pasado sábado, 4 de junio de 2022.

Se lanzó a la corriente en varias oportunidades, en el barrio Los Álamos Norte, tras el desbordamiento del canal, sin importar que el agua le llegará hasta el cuello en algunos sectores. Iba de un extremo a otro con el fin de poner a salvo a quienes lo necesitaban.

El patrullero Meneses reconoció que sintió “miedo”, pero “pensaba en esas personas que se quedaron estancadas, ellos también tienen una familia que los espera", igual que él.

"Yo tengo mi madre, mi familia que me espera, entonces por eso decido realizar esa labor de sumergirme en esa agua estancada y ayudar a las personas”, anotó.

Oriundo de la ciudad de Pasto, este valeroso policía llegó hace 3 años a la capital vallecaucana.

El general Juan Carlos León, comandante de la Policía de la ciudad, le hizo entrega de “la moneda de la Policía Metropolitana de Cali y le otorgó cinco días de permiso por esa gallardía y ese heroísmo que mostró”.

El patrullero que arriesgó su vida en las inundaciones en Cali aprovechará esos días para visitar a su mamá y hermana en Pasto.

Afirma: “Nunca me voy a arrepentir porque sé muy bien la representación de mi uniforme, porque en eso me he basado, en hacer siempre bien mi trabajo y saber la razón por la cual porto este uniforme”.