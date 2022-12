Condenan a 17 años de cárcel al asesino de periodista caleño Luis Eduardo Cardozo

Foto: archivo Colprensa y Fiscalía

El Juzgado 21 Penal del Circuito de Cali condenó a 17 años y tres meses de prisión a Steven Ayala Murillo por el asesinato del reconocido periodista caleño Luis Eduardo Cardozo, registrado el 25 de agosto de 2014 dentro de la residencia de la víctima ubicada en el barrio Prados del Norte.

El administrador de justicia determinó que “el móvil del crimen fue que hubo intención de matarlo”, por lo que, además de emitir la condena, ordenó la captura de Ayala Murillo, quien permanece en libertad desde el día en que ocurrieron los hechos.

El Juez 9 Penal Municipal con funciones de control de garantías fue el encargado de otorgarle ese beneficio al hoy sentenciado, al considerar, en ese entonces, que actuó en legítima defensa de su honor.

La Fiscalía logró demostrar la falsedad de ese argumento mediante la presentación de cuatro testigos durante el juicio, donde finalmente se determinó que “el homicidio no obedeció a un presunto acoso sexual, sino que los móviles que rodearon el crimen del exdirector de noticias se relacionaron con una distribución de bienes”.

Según informó el ente acusador, la defensa no apeló la condena y esta quedó ejecutoriada, por lo que ya no procede ningún recurso.

En la audiencia de imputación, el homicida dijo inicialmente que tuvo un altercado con el periodista, luego que este lo contrató para hacer unos arreglos en su casa, lo cual fue desestimado por la Fiscalía.

“Luis Eduardo Cardozo recibió un golpe en la cabeza que le fracturó el cráneo que lo dejó inconsciente y Steven Ayala Murillo aprovechó para ahorcarlo. Por aviso de los vecinos, la Policía capturó al condenado en el sitio de los hechos, y trasladó al periodista a un centro asistencial del norte de Cali, pero ya había muerto”, señaló la Fiscalía.

Los familiares del periodista tienen 30 días posteriores a la fecha de sentencia condenatoria para presentar un incidente de reparación. Si Steven Ayala es capturado, el Inpec deberá trasladarlo a la cárcel de Villahermosa de Cali para cumplir la pena.

Luis Eduardo Cardozo tenía 65 años cuando fue asesinado y contaba con 40 años de experiencia en el periodismo. Fue director de la emisora Todelar Cali y pasó por otros reconocidos medios como RCN Radio, Grupo Radial Colombiano (hoy Colmundo) y el diario El Pueblo.