Condenan a 37 años de cárcel a hincha del Cali que asesinó a uno de Millonarios

Foto: Noticias Caracol

Un juez de la capital del Valle del Cauca impuso una pena de 37 años de cárcel para Johnny Steven Camelo, alias 'el Hincha', por el delito de homicidio agravado. El hombre, seguidor del Deportivo Cali, es sindicado de asesinar a Óscar Felipe Sandino, aficionado de Millonarios, en hechos registrados el 22 de junio de 2013 en las afueras del estadio Pascual Guerrero.

"No se puede matar a una persona por un motivo fútil como ser hincha de un equipo, situación que uno no la lleva en la sangre", manifestó el juez 18 penal del circuito con funciones de conocimiento, al anunciar la condena.

Según material probatorio recaudado por la Fiscalía, Camelo Gallego, junto con diez integrantes de una barra del conjunto verdiblanco, atacó a cuatro jóvenes provenientes de Bogotá, que se dirigían en taxi a un partido de fútbol entre la escuadra caleña y el equipo 'embajador'.

De acuerdo con testimonios de vecinos e imágenes de videos de una cámara de seguridad, alias 'el Hincha' y sus acompañantes detuvieron el vehículo de servicio público, sacaron a la fuerza a los hinchas del Millonarios y los agredieron con navajas, palos, piedras y varillas de hierro.

Óscar Felipe Sandino, quien era líder comunitario en el sector de Suba, al norte de la capital colombiana, recibió varias puñaladas en su tórax y el brazo derecho. El joven alcanzó a ser trasladado HUV, donde falleció.

Por su parte, David Enrique Ramírez, otro de los seguidores del conjunto bogotano, sufrió una herida con navaja en el oído derecho, la pierna izquierda y en el estómago, que le produjo la salida de sus intestinos y, a su vez, graves lesiones en su colón.

Patrullas de la Policía que vigilaban los alrededores del Pascual Guerrero capturaron en ese entonces a varios de los barristas del Deportivo Cali involucrados en el hecho, entre ellos Gallego, señalado por varios testigos de apuñalar a Sandino.

"Nada justifica asesinar a otra persona por su preferencia a un equipo y portar una camiseta como hincha. Motivos que no se llevan en la sangre y no hacen parte de la naturaleza humana, solo es un asunto de gustos", agregó el juez que dictó la sentencia.

Tras la condena, la Fiscalía apeló la decisión al argumentar que debía aplicársele la pena de 40 años de cárcel al existir "circunstancias de mayor punibilidad por la coparticipación criminal de Gallego Camelo, al ser determinador del homicidio y cómplice en la tentativa de homicidio contra David Enrique Ramírez".