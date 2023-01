Condenan a hombre que mató a puñaladas a su ex cuando ella se dirigía a denunciarlo por agresiones

El sujeto, quien además es el papá de una pequeña niña que tuvo con la víctima, se había entregado ante la presión de las autoridades y de las redes sociales.

A 34 años de cárcel fue condenado Mauricio Aguirre Angulo, el hombre que mató a puñaladas a su excompañera sentimental Lina María Jaramillo González, durante hechos ocurridos el pasado 8 de julio de 2019 en el corregimiento Villagorgona, del municipio de Candelaria, Valle del Cauca.

Un juez penal del circuito de Palmira fue quien impuso la condena por feminicidio agravado, delito por el que la Fiscalía le imputó cargos al ahora sentenciado y a los cuales, en un principio, este no se allanó.

De acuerdo con el ente investigador, el crimen de Lina María Jaramillo ocurrió dentro de un bus de servicio intermunicipal, cuando ella “se disponía a viajar a Palmira para presentar una denuncia en la Fiscalía en contra del padre de su hija de 3 años, por las agresiones de las que era víctima”.

A través de un comunicado emitido este viernes 7 de febrero de 2020, la Fiscalía indicó que, según la investigación, el hombre abordó el vehículo, obligó a su excompañera sentimental a bajarse, luego “le provocó heridas en su tórax con un cuchillo y emprendió la fuga”.

Mientras testigos del hecho lograron llevar a Lina hasta una clínica de Cali, donde murió cuando recibía atención médica especializada, el asesino se entregó en la estación de Policía de Candelaria tres horas después del crimen y ante la presión de las autoridades, así como de las redes sociales.

Según la familia de Lina María Jaramillo González, ella había terminado su relación sentimental con Mauricio Aguirre Angulo en abril de 2019, debido a las agresiones y el maltrato que recibía por parte de él, “quien empezó a amenazarla de muerte si conseguía nueva pareja”.

