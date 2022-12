Condiciones precarias viven los detenidos en estaciones de la Policía, dice Personería de Cali

Hacinamiento, irregularidad en la entrega de alimentos y salubridad, son temas críticos para estos 300 detenidos en cinco estaciones de la ciudad.

La Personería de Cali entregó un nuevo reporte sobre lo hallado en los recorridos realizados por la Dirección Operativa del Ministerio Público, Defensa y Promoción de Derechos los Derechos Humanos, en las estaciones de Policía de El Diamante, Nueva Floresta, El Vallado, Los Mangos y El Guabal de la ciudad.

Encontraron que las condiciones de hacinamiento y salubridad son críticas para los detenidos, estos que en su gran mayoría cuentan con boleta para establecimiento carcelario pero llevan entre siete, ocho y hasta once meses esperando un cupo para el Centro Penitenciario de Villahermosa.

Pudieron evidenciar que los detenidos deben agolparse en espacios reducidos, que ante la ausencia de baterías sanitarias en la mayoría de las celdas, deben hacer sus necesidades en malas condiciones higiénicas, lo que crea una atmosfera insalubre que atenta contra la dignidad de algunos de ellos.

Los detenidos reclaman la falta de garantías en los servicios de alimentación, los cuales son asumidos por el Inpec una vez ingresan al sistema penitenciario. Denuncian que les entregan los alimentos tarde y en ocasiones incompleto, lo que ha llevado a que en algunas estaciones se le permita el ingreso de alimentos por parte de sus familiares.

Muchos están enfermos y no cuentan con asistencia en salud, otros se quejan porque no les permiten visitas, ni la hora de sol reglamentaria para personas privadas de la libertad.

Dichas unidades del Ministerio Público informaron que ante la falta de espacio en las celdas, algunas estaciones como la del barrio El Vallado, los detenidos deben dormir en chinchorros que cuelgan de los techos como hamacas pero otros no cuentan con esa suerte y lo hacen en el suelo, sin protección alguna.

Constataron que son aproximadamente 300 detenidos los que se encuentran hacinados en dichas estaciones.

La Personería reiteran las condiciones deplorables en las que se encuentran estas personas por lo que hacen un llamado a la Alcaldía para que de manera urgente ponga en marcha el funcionamiento de los Centros Especiales de Atención y Protección de Personas, medida que ayudaría a la descongestión de las estaciones de Policía, sobre todo de menores de edad que por su condición no pueden ser recluidos en las mismas celdas con los adultos.

Solicitó a la Policía para que en las 22 estaciones de la ciudad brinden un trato digno y humano a los detenidos que se encuentran privados de la libertad. Además, que el Gobierno Nacional tome medidas urgentes sobre la problemática de sobrepoblación de la cárcel de Villahermosa, situación que desencadena este tema en las estaciones policiales.