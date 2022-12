Condones a domicilio, una iniciativa para evitar embarazos no deseados en Cali

Un grupo de jóvenes empresarios caleños se unieron para crear una empresa llamada Quiickly, la iniciativa tiene como objetivo evitar los embarazos no deseados y enfermedades venéreas en la capital del Valle.

"La idea nació hace unos meses cuando me di cuenta que había servicios para pedir taxis y comida, pero no para pedir condones que llegaran más tapido que las farmacias", dijo Miguel Rengifo, director de Quiickly.

"Con el grupo de amigos con el que inicié la idea participamos en el pasado Startup Weekend, un espacio en donde las ideas se convierten en negocio, y ganamos una mención especial como mejor Pitch", agregó Rengifo.

Con el lema 'Esperar 20 minutos no se compara a esperar 9 meses', los empresarios envían condones a domicilio en menos de 20 minutos y si este demora más, el pedido será gratis.

"Las personas pueden hacer los pedidos de 2:00 a 6:00 a.m. de lunes a sábado. Una vez el usuario nos de su dirección y escoja el tipo de condón, le llegará en menos de 20 minutos", dijo Rengifo.

Los jóvenes recalcaron que un porcentaje de las ganancias de Quiickly está destinado a regalar condones y entregarlos a personas de escasos recursos en Cali y sus zonas rurales.

"El pasado viernes 10 de julio estuvimos realizando una donación de 300 condones en el sur de la ciudad", finalizó Rengifo.