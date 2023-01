Conductor aparentemente borracho arrolló a 18 personas que observaban competencia de acrobacias

El sujeto ingresó sorpresivamente a cancha donde se realizaba el evento, llevándose por delante a varios asistentes. Diez de los lesionados son menores de edad.

El hecho ocurrió en el corregimiento La Arboleda, en el municipio de La Cumbre, Valle del Cauca. El conductor bajaba por una vía de la localidad y en una curva perdió el control, avanzó, derribó los bolardos y embistió a 18 personas, que observaban una competencia de acrobacias de motos.

"Escuchamos un ruido, cuando vimos el carro encima de nosotros y no nos dio tiempo ni para salir, ni para voltear, nada. Cuando vi, nos cogió, nos levantó y nos arrastró", dijo Julian Arcos, afectado en el accidente.

Otra de las testigos fue Luz Ballesteros, quien relató los dramáticos momentos que se vivieron por el siniestro.

"El carro pasó a mucha velocidad, atropelló a muchos niños, hubo niños que quedaron debajo del carro, una niña que las llantas le pasaron por encima de su estómago. Hubo mucho caos, inclusive un señor que gritaba que no encontraba a su niño", expresó la mujer.

La angustia y la rabia se apoderaron de los asistentes al espectáculo, que se encargaron de socorrer a los heridos e intentaron arremeter contra el conductor, a quien, según ellos, vieron con una botella de licor en la mano.

"Él se baja y le preguntan: '¿Qué le pasó?' Y se baja con una cerveza, me parece, y a la gente le dio rabia y comenzaron a golpearlo y todo eso", añadió Julián Arcos.

Siete de los lesionados, entre ellos tres menores, fueron trasladados de gravedad a centros asistenciales de la capital vallecaucana. Las demás víctimas permanecen en el hospital Santa Margarita de La Cumbre, tras la emergencia registrada en la tarde del 30 de junio.

"Tenían politraumatismos algunos, otros tenían fracturas. Fueron remitidos siete, hasta el día de ayer (domingo) en horas de la noche, a la ciudad de Cali, y el resto quedaron en el hospital de nuestro municipio, en valoración y en observación", explicó la sargento Francia Diaz, comandante de Bomberos La Cumbre.

El conductor, quien tiene 53 años de edad, fue capturado por la Policía y puesto a disposición de la Fiscalía de Yumbo, municipio del Valle del Cauca cercano a La Cumbre

Hasta el momento, las autoridades de La Cumbre no se han pronunciado oficialmente sobre el caso y muchos afectados han manifestado que no han recibido ningún tipo de apoyo. La comunidad solicita, además, que la seguridad en este tipo de eventos sea reforzada.