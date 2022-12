Conductor arriesga vida de pasajeros tras huir de operativo de tránsito en Cali

En un video se observa cómo un conductor, pasajeros y una red de agitadores de una buseta con emblemas de la empresa Coomoepal de placas VBY 168, se dedican a sabotear los operativos de control por parte de los agentes de tránsito contra los vehículos de transporte colectivo tradicional cuyas tarjetas de operación ya están canceladas.

Los funcionarios intentan sancionar al conductor e inmovilizar la buseta, pero este escapa durante un el proceso para subirlo a la grúa en el centro de la ciudad, luego que un hombre de camisa blanca y pantalón rojo aprovechó el descuido de los guardas y suelta la buseta de la grúa.

Además, un grupo de personas llegó al lugar del operativo para impedir la inmovilización, mientras los pasajeros se niegan a descender de la buseta. “Este bus no llevaba tarjeta de operación, no llevaba revisión técnico mecánica y no llevaba papeles al día”, manifestó Alberto Hadad, secretario de Tránsito de Cali.

En medio de la huida, el conductor decide pasarse en rojo el semáforo de una intersección, donde realizó una peligrosa maniobra que causó pánico entre los peatones y puso en riesgo la vida de los pasajeros.

“Varios transeúntes que iban pasando por la cebra, tuvieron que devolverse porque paso a máxima velocidad", dijo Alexánder Caicedo, testigo.

Según el Secretario de Tránsito, existe una red dedicada a sabotear los operativos de control. "Se volvieron prácticamente vándalos, se pasan los semáforos en rojo, se suben los sardineles”, agregó Hadad.

Algunos usuarios del transporte público defienden la permanencia de estos vehículos en la ciudad, asegurando que el MIO no satisface sus necesidades.

"Ese servicio es muy malo porque no van, sino por las troncales y lo dejan tirado a uno por otras partes", aseguró un usuario de transporte de Cali.

El vehículo es buscado por las autoridades, la Secretaría de Tránsito anunció una acción penal en contra de este conductor y sus colaboradores, advirtiendo que se continuaran los operativos contra el transporte ilegal en Cali.