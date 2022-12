Conductor de grúa empezó a disparar en medio de operativo de tránsito en Cali

En video aficionado, que fue corroborado con las autoridades, quedó registrado cuando un pasajero de una buseta afiliada a la empresa Coomepal intimida con arma blanca al conductor de una grúa en la que estaba siendo inmovilizado el vehículo de servicio público. En ese momento, el conductor de la grúa sacó un arma de fuego y empezó a disparar de manera indiscriminada al aire.

El hecho, que se presentó el pasado fin de semana en el barrio Torres de Maracaibo, en suroriente de la ciudad, no dejó personas lesionadas. Sin embargo, fue reprochado por las autoridades, las cuales señalaron que en lo corrido del mes se han inmovilizado cinco vehículos del sistema tradicional en circunstancias similares.

La Secretaría de Tránsito de Cali indicó que durante este tipo de operativos se generan varios problemas de orden público, donde se lanzan piedras y palos contra las grúas que apoyan los mismos, situación que se ha vuelto frecuente.

"Reprochamos cualquier acción violenta contra nuestros funcionarios y personal de apoyo, como con los ciudadanos. Los operativos de control no pueden convertirse en un campo de batalla", expresó el secretario de Tránsito de Cali, Alberto Hadad.

Asimismo, las autoridades manifestaron que, en el operativo mencionado, los agentes de tránsito se disponían a detener la buseta que prestaba servicio no autorizado, por una ruta ya cancelada, sin tarjeta de operación y seguros, cuando se iniciaron los disturbios.

El vocero de la Coomepal, Alexis Guevara anunció acciones legales contra el contratista.

“Si van a empezar a hacer operativos con armas de fuego, haciendo disparos al aire y amedrentando a la comunidad de esa manera pues pienso que no es el mecanismo, ni la forma correcta”, indicó Guevara.

Explicaron que el conductor de la grúa involucrado en el incidente hace parte del personal de apoyo del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle, CDAV, que colaboraba en la labor de control. La Secretaría de Tránsito señaló que ya solicitó a la empresa contratista adelantar la investigación a fin de esclarecer los hechos ocurridos.

"No es justificable, aun cuando era amenazado por un hombre con un cuchillo, que el operario de la grúa saque un arma en pleno operativo de control de nuestros agentes. En medio de esa situación tan tensa, mostrar un arma genera mayor conflicto y puede haber resultados lamentables", añadió Hadad.

El funcionario señaló que se realizarán las investigaciones pertinentes, pese a que hasta el momento no tienen conocimiento de denuncia penal alguna contra el conductor de la grúa.