Conductor de vehículo que llevaba ácido y se accidentó en Cali rompió su silencio

Édgar Vallecilla, conductor de camioneta que transportaba productos químicos, involucrado en accidente con un bus del Sistema Masivo el pasado lunes, rompió su silencio. Afligido y con golpes en diferentes partes de su cuerpo, cuenta que dos hombres lo contactaron telefónicamente para llevar una supuesta carga de aceite de Cali a Buenaventura.

Narra que los sujetos lo citaron en el oriente de la capital vallecaucana y, todo iba bien, hasta cuando fueron requeridos por una patrulla de la Policía. “Me dicen que no le vaya a parar a los agentes por ningún motivo. Les pregunto por qué, me dicen ellos ‘porque lo que llevamos atrás es un veneno”.

Vallecilla sostiene que con amenazas lo obligaron a desviarse de la ruta, pero unas cuadras más adelante, se bajaron del vehículo y escaparon. “Arranco a buscar una patrulla de la Policía y fue donde no me fijé en la luz del semáforo, allí fue que me embistió el MIO”, asegura.

El conductor pidió perdón por lo ocurrido y afirma que fue engañado. Su abogado, Pedro Nel Soto, manifiesta que se presentará voluntariamente a la justicia. “Vamos a presentar al señor que ha sido utilizado por delincuentes, demostrar su inocencia y que la autoridad logre la ubicación de estas personas”.

El siniestro se registró en el centro de Cali el pasado lunes y generó un derrame de lo que, según autoridades locales, era ácido sulfúrico, el cual le ocasionó quemaduras a una mujer de 40 años, quien permanece hospitalizada. En el hecho, diez personas más que iban en el bus resultaron con lesiones leves.