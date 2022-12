Conductor ebrio resultó herido tras aparatoso accidente en Cali

El conductor de un vehículo con placas VBT 263, de Cali, colisionó contra otro tras perder el control, al parecer por conducir con exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol. El aparatoso accidente se registró en la avenida Ciudad de Cali, oriente de la capital del Valle del Cauca.

"No tomé bebidas embriagantes, sólo Póker de las buenas. Cuando yo vi el carro frenar y 'ruunn', pero en contravía yo no venía", aseguró el conductor responsable del accidente, visiblemente borracho.

Testigos informaron que el hombre en aparente estado de embriaguez golpeó con su carro la parte delantera de otro. Indicaron que el impacto fue tan fuerte que el vehículo giró en el aire y cayó a un lado de un canal de aguas lluvias.

"Yo nunca había visto un carro en el aire y pegarle a la camioneta. Dio la vuelta y quedó muy lejos ese carro", aseguró Henry Montenegro, testigo del hecho.

El conductor borracho se encuentra en el Hospital Universitario del Valle, donde es atendido por una herida en la cabeza, producto de los golpes del choque. El hombre deberá enfrentar la suspención de su licencia de conducción y pagar cerca de 25 millones de pesos de multa por manejar en estado de embriaguez.



Por su parte, James Gómez, experto en movilidad, insiste en que no hay justificación para manejar un vehículo bajo el efecto de bebidas alcohólicas, teniendo en cuenta todas las tragedias que se han presentado en los últimos años a causa de esto.