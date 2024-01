Conductora de plataforma en Cali fue atracada y golpeada por nueve ladrones

Aunque muchos aprovecharon el inicio del año 2024 para descansar, los ladrones no han dado tregua, pues una joven conductora de plataformas en Cali denunció que fue víctima de la delincuencia.



La mujer, quien no compartió su identidad, le contó a Blu Radio que los hechos sucedieron luego de que tres hombres reservaron su servicio de transporte para prestar una carrera desde el barrio Llano Verde hasta un centro comercial del barrio Desepaz, en Cali.

La víctima relató que los sujetos “no levantaron sospecha” al inicio del recorrido. Pero la tranquilidad de su servicio de conducción se vio interrumpida cuando llegó al punto que le habían indicado inicialmente, pues, según contó, los delincuentes le solicitaron que hiciera un desvío hacia una zona más alejada, a lo cual ella se negó.

Cuando les dijo que no iba a conducir hacia el otro destino, “el muchacho de atrás sacó un cuchillo y me lo colocó en el cuello y me dijo que le pasara todo al amigo que estaba adelante. Me arrebató el dinero que tenía, una manilla de plata que tenía en la mano derecha y me esculcaron el carro”, explicó la víctima de Cali.

Pero el atraco no terminó ahí, pues otras seis personas aparecieron entre las viviendas de la zona y se unieron al hurto.

Logró identificar a un par de policías cerca del sitio del robo en Cali, pero afirmó que estos no siguieron a los ladrones, sino que la atendieron, pues la habían apuñalado en dos oportunidades.

Contó que en medio del robo “la Policía me escucha, enciende sus alarmas, los ladrones salen a correr y es cuando el chico de adelante me da dos puntazos en la pierna”.

Al acudir a su llamado de socorro las autoridades le preguntaron qué le habían robado y le dijeron que “yo no sabía dónde me había metido, que ese sector era otro mundo y me evitara más problemas”.