Conductores del MIO denuncian que no tienen tiempo para descansar y que eso ya ha causado accidentes

Trabajadores piden a las autoridades que vigilen esta situación. Las empresas operadoras del sistema de transporte desmienten las denuncias.

Lo que manifiestan algunos conductores de buses del MIO en Cali es que no tienen tiempo suficiente para descansar y tienen turnos partidos, por lo que piden vigilancia de las autoridades.

Por ejemplo, Henry Ñáñez, quien trabajó por cerca de 5 años en la empresa GIT Masivo, asegura que fue despedido, como lo evidencia un documento, después de que, a finales de agosto pasado, se encontrara enfermo mientras trabajaba y sufriera un percance.

"Fue un microsueño que me dio, en un instante no supe de mí, quedé inconsciente, lo único que me despertó a mí fue el cimbrón, cuando me golpeé contra el bus padrón que estaba adelante", relata Ñañez.

Recientemente, el conductor de otra empresa también se estrelló contra un árbol. Según Gabriel Mosquera, del sindicato de GIT Masivo, es el efecto de que los operadores no descansen lo suficiente.

Además, Mosquera exhibe fotografías de las supuestas condiciones en las que pasan el día. Sostiene que para salir a transitar a las 5 de la mañana, los conductores se levantan a las 2:30 de la mañana.

Por su parte, usuarios opinan frente a estas denuncias. "Nuestra vida está en las manos de ellos. Si ellos han tenido problemas con horarios pesados o alguna circunstancia, eso puede generar afectaciones en nosotros”, expresa el ciudadano Javier Jacobo.

Telefónicamente el gerente de GIT Masivo, Enrique Wolff, explicó a Noticias Caracol que Henry Ñañez fue despedido porque, según él, debió pedir relevo si no estaba en condiciones de salir a trabajar.

Wolf también dijo que solo el 12 % del total de los turnos están seccionados y que son legales y de acuerdo con la operación de la empresa. Entre tanto, Metrocali señala que la distribución de los turnos es responsabilidad de cada una de las compañías operadoras.