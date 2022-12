Confirman nuevo robo en vivienda de condominio campestre en Pance, sur de Cali

Foto: Juan Camilo Tamayo

Durante este fin de semana se conoció de un nuevo asalto a una lujosa vivienda en la zona de Pance, al sur de Cali. Al parecer, una banda integrada por cinco hombres encapuchados, ingresó al condominio campestre Paraíso del Río, localizado cerca al Club Farallones sobre la Avenida El Banco y saquearon una de las viviendas.

Los delincuentes amarraron a los residentes de la casa para llevarse las pertenencias de valor.

“Desafortunadamente se nos presenta este caso de hurto a residencia en Pance. De acuerdo a la información recopilada, los cinco individuos ingresan aproximadamente después de las 6:30 p.m., utilizando al parecer una sisaya con la que rompen parte de la malla trasera de la vivienda y por ahí ingresan. Las personas, dos adultos mayores que residen en el lugar son encerradas y allí los delincuentes comienzan a buscar objetos de valor. Con ayuda de las cámaras del sector se está verificando los vehículos que usaron los delincuentes para llegar y escapar”, manifestó el coronel Henry Jiménez, comandante del Distrito 3 de la Policía de Cali.

Este caso se suma a los ya ocurridos los últimos meses en el sector de esta Comuna 22. Las autoridades aseguraron tener labores investigativas avanzadas para acabar con este flagelo.

“La Policía se encuentran haciendo labores investigativas que se encuentran bastante avanzada con respecto a los hurtos a residencias que se vienen presentando en este sector de la ciudad y esperamos dar resultados para la tranquilidad de la Comuna 22, dar un golpe certero”, agregó Jiménez.

Por tal motivo, las autoridades tienen identificado el modus operandi de estas bandas delincuenciales que al parecer, se enteraran de las residencias que permanecen desocupadas por largo tiempo.

“Estos individuos obtienen información sobre que viviendas se encuentran desalojadas. Porque por ejemplo, instantes antes de este último robo, la vivienda estaba desocupada, no estaban los residentes. Cuando ingresan los dueños de la casa los intimidaron y redujeron para robarlos. Tenemos información que cerca de esos lugares en donde los individuos han ingresado, hay construcciones, no estamos hablando mal del gremio, pero mucha información se fuga por comentarios de que las casas están solas”, concluyó el comandante de esta zona.

Para la autoridades, los delincuentes no sólo evalúan que las casas estén solas sino que pueden estar habitadas por personas de la tercera edad, con las que no tendrían oposición en el momento del robo.