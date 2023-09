Confirman triste noticia en Cartago: restos hallados sí son de jóvenes desaparecidos desde junio

El instituto de Medicina Legal confirmó que los restos hallados en Cartago en el mes de agosto sí corresponden a los adolescentes Daniela Díaz y Nicolás Aristizábal, de 17 años, cuyos familiares no tenían noticias de ellos desde el sábado 3 de junio . Lo último que sabían de los jóvenes era que se habían ido a departir con amigos.



En agosto, las autoridades fueron informadas de restos humanos en una laguna. Al parecer, las lluvias habían impedido divisarlos antes en el cuerpo de agua.

Finalmente, las labores forenses dieron como resultado la confirmación de que se trataba de Nasly Daniela Santiago Díaz y Nicolás de Jesús Aristizábal Gómez.

Las autoridades del municipio de Cartago y del departamento del Valle del Cauca ofrecen una recompensa de hasta $50 millones “para dar con los responsables para que este atroz crimen sea esclarecido”.

En vísperas de la desaparición de los jóvenes en Cartago, la mamá de Nicolás dejó ver su angustia por su hijo. “El niño nunca suele dejarme de hablar o contestar el celular. En ese momento no me contestaba y tampoco le llegaban mensajes. La mamá de la niña me llama y me dice que tampoco aparece Daniela”, relató en el mes de junio.

Publicidad

Desafortunadamente para ella y para la familia de Daniela se confirmó la muerte de los adolescentes, en circunstancias que aún están por establecerse.

Una de las pistas sobre la que venían trabajando las autoridades fue el hallazgo de la motocicleta en la que se movilizaban. La habían encontrado en la vereda Guayabal.