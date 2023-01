Congresistas viajaron hasta el Cauca y realizaron una sesión especial con las comunidades indígenas

Tras el cónclave, los habitantes del Cauca pidieron una reunión con el presidente Iván Duque para concertar salidas a la ola de violencia.

En el municipio de Santander de Quilichao, Cauca, congresistas de la Cámara y el Senado escucharon a las víctimas y pobladores afectados por la ola de violencia que se vive en ese departamento.

Publicidad

Fueron en total 25 senadores y 18 representantes a la cámara, los que encabezaron la sesión especial del Congreso de la República en ese territorio.

Según Rossy Jair Muñoz, el Cauca no debe seguir poniendo los muertos de la guerra: “Las alertas tempranas no son para discutir, son para atender. No podemos seguir poniendo los muertos, nuestra región reclama la presencia del Estado”.

Líderes indígenas y víctimas del conflicto armado en el Cauca fueron escuchados.

Publicidad

“Somos los más pacíficos, pero sin nos buscan nos van a encontrar. Nunca arrodollados, seguiremos defendiendo al pueblo”, afirmó Hermes Pete, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC.

Tras ocho horas de diálogo, los participantes llegaron a varias conclusiones, la primera es la propuesta y puesta en marcha de un proyecto de ley que contenga esquemas similares a los del puerto de Buenaventura, así lo puntualizó el senador Alexander López.

Publicidad

“Lo necesitamos para la recuperación social y económica del territorio y el Cauca. A su vez, se debe contar con un programa especial de sustitución de cultivos ilícitos, concertado y acordado con las comunidades”, afirmó el aforado.

Las demás conclusiones giran en torno a la implementación de una política pública de reconciliación entre pueblos en el departamento del Cauca, una reunión inmediata con Iván Duque y las comunidades indígenas en el municipio de Caldono.

Lea también: