Conmoción por asesinato de dos hermanas, una de ellas menor de edad, en Valle

View this post on Instagram

El alcalde Armando Vélez y la Policía del Valle confirman recompensa para dar con el homicida de dos hermanas, de 21 y 14 años de edad en La Cumbre, Valle. El crimen ocurrió en ese municipio cuando las jóvenes iban a su casa en Restrepo. Este hecho tiene conmocionados a los vallecaucanos. Los detalles hasta ahora conocidos: https://bit.ly/3cqAIpP