Conmoción por asesinato de tres campesinos en paraje solitario del Cauca

Una comisión especializada de la Fiscalía y la Policía adelantan investigaciones para esclarecer los móviles y autores del asesinato de tres hombres, que fueron interceptados con arma de fuego en un paraje solitario del municipio de Bolívar, en Cauca.

Como Joel Meneses, líder campesino perteneciente al Comité de Integración del Macizo Colombiano, CIMA, fue identificada una de las víctimas. "Era uno de los defensores de la parte ambiental y venía denunciando todo lo que está sucediendo en Almaguer con la minería ilegal. Consideramos que estas muertes tienen relación con esos temas y narcotráfico", señaló Guido Rivera, directivo de la organización.

Familiares de los labriegos pidieron a las autoridades que se haga justicia. "A mí me hicieron un gran daño, tengo hijos, me quedo desprotegida. Que no se quede impune como otras muertes que no se investigan y, por eso, los delitos se siguen cometiendo", dijo Olga Correa, esposa de una de las víctimas.

Los cuerpos de los tres hombres asesinados fueron trasladados hasta la sede de Medicina Legal en Popayán, donde se llevan a cabo los respectivos análisis.