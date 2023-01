Conmoción por joven mujer que habría amenazado con lanzarse del tercer piso de un hospital

Seis bomberos con una máquina y una ambulancia se trasladaron al lugar para controlar la emergencia.

Una situación de pánico se registró en la mañana de este jueves 17 de enero en un hospital del sur de Cali, donde una joven mujer habría amenazado con lanzarse desde de un tercer piso.

“Cuando llegamos al sitio, en un tercer piso, sobre el borde de una ventana del tercer piso ahí en el Hospital Universitario, por el lado de Urgencias, se encontraba una muchacha de 24 años”, dijo Cristian Ramírez, uno de los bomberos que atendió la emergencia.

En el momento en que llegaron los bomberos, personal del hospital ya se encontraba hablando con la joven mujer, una paciente de cuidado mental de dicho centro asistencial, según indicó el socorrista.

“El procedimiento fue tomar la acción de seguridad, poner una escalera, mandamos a una de nuestras unidades para que subiera y le proporcionara un celular, porque ella había hablado de que necesitaba un teléfono para llamar a un familiar. Recibe el teléfono, contesta la hermana y ella misma accedió a bajar”, anotó.

El bombero explicó que no se registraron inconvenientes para que la joven se retirara de la ventana y descendiera por la escalera.

“Tuvo muy buena confianza porque ella manifestó que solo bajaba con él (el bombero que subió) y al bajar se quedó con él un rato mientras hacía la intervención el personal médico. No opuso resistencia”, anotó Ramírez.

La emergencia fue reportada hacia las 9:00 de la mañana al Cuerpo de Bomberos de Cali, que envió a seis socorristas con una máquina extintora y una ambulancia.

Pese a que también se solicitó una máquina de altura, que iba en camino, no fue necesaria, pues, en menos de diez minutos después de que los bomberos llegaron, la situación ya estaba controlada y la joven que causó conmoción ya se encontraba a salvo.