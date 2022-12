¿Conoce si tiene comparendos por fotomultas en Cali? Le contamos cómo saberlo

Foto: Cortesía Secretaría de Tránsito de Cali

La Secretaría de Tránsito de Cali informó que desde el lunes 11 de abril, los caleños podrán consultar a través del portal www.cali.gov.co si tienen comparendos originados en medios tecnológicos.

"La persona puede ingresar con su número de cédula y consultar si tiene algún comparendo generado por cámaras de foto detección que haya sido enviado, pero el cual no haya sido notificado", señaló el coronel Nelson Rincón Laverde, secretario de Tránsito del municipio.

El funcionario aclaró que se trata de las notificaciones de fotomultas que han sido devueltas por la empresa de correo certificado. Con esta opción, se busca agotar todos los medios de notificación dispuestos en el ordenamiento jurídico, en cumplimiento de la reciente sentencia de la Corte Constitucional.

"Si no tiene actualizada su dirección en la Secretaria de Tránsito y Transporte, debe estar pendiente revisando la página web de la Alcaldía de Cali para no perder la oportunidad de hacer el curso de educación vial o de realizar la controversia", puntualizó el coronel Rincón.



Para consultar esta información solo debe seguir los siguientes pasos:

1. Ingresar al portal de la Alcaldía de Cali.

2. Dar clic en la pestaña Atención al Ciudadano.

3. Entrar a Avisos, notificaciones y citaciones.

4. Haga clic en Secretaría de Tránsito y Transporte.

5. Escoja la opción Notificación por aviso de comparendos originados en medios tecnológicos.

6. Digite su número de cédula.