Conozca a la ‘Lola’ caleña que comparte en poemas un alma con forma de libro

Ella es Karen Ferrín y nació hace 30 años en la Sucursal del Cielo. Se describe como una mujer que es más sentimiento que persona y más Pacífico que sonrisas.

Esta joven, cariñosamente conocida como 'Lola', es profesional en Comunicación Social y magíster en Periodismo, actualmente estudia publicidad y dedicó más de un lustro de su vida a la redacción de un reconocido diario de la ciudad. Sin embargo, asegura, siempre pensó que el camino correcto era la literatura.

"Quiero creer que soy una especie de hilo rojo que se enreda con otros y consigo mismo. Quiero creer que soy el resultado sin forma de los libros que he leído, de las personas con las que me he cruzado y del tiempo que me ha obsequiado otras tantas experiencias", dice la también escritora.



Amante de las letras y la prosa, Lola lanzó recientemente 'El nacimiento de un poema', un libro en el que, como ella misma menciona, plasma historias vividas y no contadas, de noches de desvelo sacándole respuestas a la luna.

"La inspiración es y será siempre el amor y toda la alegría y dolor que conlleva. Me inspiran mi familia, mis amigos, mi novia. Me inspira Cali y todo lo que uno puede leer en ella. Mis abuelos que ya no están y mi mamá que siempre ha sido poesía", expresa la joven poeta.

La caleña afirma que, tras varios años de relación con las letras, decidió publicar para así encontrarse con otros que se sintieran similar a ella o que simplemente tuvieran sus mismas inquietudes. Quizá, también fue la insistencia de sus amigos que la motivaron a dar el salto.

"'El nacimiento de un poema' para mí es un alma con forma de libro. Son cartas al olvido, la ausencia, el dolor, la soledad, el silencio y la angustia. Pero también hay versos que celebran el amor, versos que le cantan a la ilusión de estar vivos, a la certeza de un corazón que no solo bombea sangre, sino humanidad", añade.



Además, afirma la vallecaucana, los 34 escritos plasmados en este libro evidencian "una vulnerabilidad necesaria en un mundo donde el que siente y sufre es el tonto, un mundo donde nos canibalizamos y donde AMAR, en mayúsculas, es una actividad en peligro de extinción".

Lola cuenta que la elección de los poemas contenidos en su publicación, así como su revisión y edición, le tomó un año. Algunos fueron escritos hace casi una década, otros, en cambio, son más recientes. "Si hago un conteo del tiempo que me tomó ver este sueño hecho realidad, podría decir que invertí cerca de 10 años", sostiene.

Este libro es un trabajo independiente, como relata su autora, es el resultado de un gran esfuerzo físico, mental, emocional y económico, del que no se arrepentiría jamás. "Doy gracias a Dios, al universo y a la vida por haberme dado la fortaleza para sacar este poemario adelante", puntualiza.

Las personas deseen adquirir 'El nacimiento de un poema' pueden hacerlo a través del Instagram @treslunaresytuboca, de la fanpage Lola Ferrin - Tres lunares y tu boca en Facebook, escribiendo al WhatsApp 3053743493 o solicitándolo por Amazon.