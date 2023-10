Conozca al joven ciclista caleño que desafió a las motos que invaden la ciclorruta

En Cali es pan de cada día las invasiones por parte de motociclistas a las ciclorrutas. Entre enero y octubre de 2023 se han impuesto más de 3.000 multas por este comportamiento que es contrario a las normas.



En los últimos días se volvió viral el video de Andrés Tejedor, un joven ciclista caleño que se enfrentó a los motociclistas que transitan por el carril de bicicletas como Pedro por su casa.

“Ando bien ofendido en la ciclovía. No me voy a carreriar por ningún motociclista, me voy a quedar aquí parado”, dijo desafiantemente el joven, mientras trataba de mandar una lección a aquellos conductores que carecen de civismo.

“Se van atrás de mí, despacio y a mi ritmo. Vamos a ver, suavecito. Estoy ofendido, cómo se van a meter a la ciclovía”, complementó el joven.

En las imágenes grabadas por él mismo se aprecia el momento en el que algunos conductores lo intentaron intimidar pasándole muy cerca.

Las autoridades de Cali manifestaron que se trata de un problema de respeto por las normas.

“Llamamos a la reflexión, al respeto y a la tolerancia, teniendo en cuenta que cuando se abordan estos procedimientos se deben hacer con la fuerza pública, teniendo en cuenta los actos de intolerancia”, sostuvo William Bermúdez, autoridad de tránsito.

Un ejemplo de lo grave que es la situación: en el norte de la ciudad se desplegó un operativo para poner en cintura a los infractores y después de una hora se impusieron 13 comparendos a los motociclistas.

“Un conductor que no respete lo que tenga que ver con infraestructura para bicicletas deberá pagar 15 salarios mínimos diarios legales vigentes y la inmovilización en patios oficiales”, agregó Bermúdez.