Conozca la promesa del atletismo colombiano que anhela consagrarse en Tokio 2020

Con tan solo 17 años, es la primera colombiana en conseguir medalla de oro en los 400 metros vallas de esta disciplina durante Juegos Olímpicos de la Juventud.

“Pienso en todos los entrenos, sacrificios, momentos buenos y malos que se ven reflejados en la medalla", dice la deportista vallecaucana.

Y es que ya tiene el récord Sub 18, Sub 20 y Sub 23, con 53 segundos y 74 milésimas, logros que le recuerdan sus inicios, un comienzo que no fue nada fácil.

"Al principio difícil, comencé entrenado con zapatos rotos. Luego necesitaba unos especiales y mi mamá me compró unos y los pagó por cuotas", recuerda Valeria Cabezas.

Por eso, todo su tiempo lo dedica al deporte, pues a través de sus piernas persigue un sueño.

"A largo plazo ir a Tokio, adquirir experiencia y así llegar a los Olímpicos del 2024 y pelear medalla", añade la deportista.

Mientras eso sucede cuida su realidad, la medalla de oro olímpica, la misma que hoy la proyectan como una de las promesas en el atletismo colombiano.