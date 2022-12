Consejo de Estado frena demolición de viviendas en jarillón del río Cauca en Cali

Una decisión del Consejo de Estado otorgó medidas cautelares a Martha Nelcy Rentería Ibáñez, afectada por el desalojo de familias del jarillón del río Cauca, razón por la cual se suspende este proceso así como la demolición de las viviendas de familias asentadas sobre el dique en el oriente de Cali.

“El Consejo de Estado decretó una medida cautelar que ordena la suspensión del desalojo porque a estas personas se les violó de manera flagrante el debido proceso. Se les llevó durante ocho años un proceso que tuvo fallo en primera y segunda instancia, se les olvidó que tenían que vincularlas y volverlas parte, que pudieran defenderse y ser oídas. Nunca les dieron la oportunidad”, manifestó el abogado Rodolfo Yanguas Rengifo, representante de la señora Rentería.

En el documento “se ordena a la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad de Santiago de Cali suspender el proceso de demolición de las viviendas ubicadas en el jarillón del río Cauca –Sectores Venecia, Cinta Larga y Las Vegas- hasta tanto no se profiera fallo definitivo en esta acción de tutela”.

Frente al argumento que plantea la Administración Municipal sobre la necesidad de reubicar estas familias por la posibilidad del colapso del jarillón, lo cual afectaría a más de 900 mil personas, Yanguas dijo que “la inminencia de una tragedia no puede hacer que se viole el debido proceso de estas personas, jamás nos opondríamos a que se realicen los desalojos pero estos se tienen que hacer teniendo un plan social, una reubicación porque no pueden tirar a 33 mil personas a la calle sin un plan”.

Por su parte, la Alcaldía manifestó que aún no han recibido la notificación del caso y que, como se trata de una acción particular, no frenaría el proceso de reubicación de los habitantes del jarillón.

“Sobre la medida cautelar que declaró el Consejo de Estado no hemos sido notificados. En este caso particular del jarillón, el abogado Yanguas ejerce como apoderado de una persona a la que se le está haciendo la reubicación en el jarillón. Cuando nos enteremos debidamente de esta situación nos haremos parte del proceso”, afirmó Carlos Humberto Sánchez, secretario jurídico de la Alcaldía de Cali.

Denuncian que políticos buscan votos con caso del jarillón

Entretanto, el secretario de Vivienda de Cali, Juan Carlos Rueda, aseguró que hay personas que están manipulando desde actos politiqueros a los habitantes del jarillón del río Cauca para que no desalojen las viviendas y se tomen la iglesia La Ermita y los apartamentos de la urbanización Río Cauca.

“Hemos visto como afuera de la Secretaría alinearon a las personas que fueron llegando, les entregaron carteles, les hicieron repasar las arengas y luego los colocaron para que protestaran”, dijo el funcionario.

Asimismo, explicó que hay personas que quieren acceder al beneficio de la reubicación sin tener derecho. “Cuando uno ha trabajo con la comunidad reconoce a las familias con las que se ha estado reunidas en los diferentes asentamientos y observé que esas no eran familias de Venecia o de Nuevo Amanecer”.