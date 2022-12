Consternación por asesinato de una mujer de 72 años en el oriente de Cali

Los habitantes del barrio Alfonso Bonilla en el oriente de Cali se encuentran aterrados tras el asesinato de Ana Delia Carmona de 72 años, quien fue atacada a tiros cuando atendía un llamado que le hicieron a la puerta de su casa.

“Se espera que una persona de 72 años muera de forma natural no de cuatro tiros, no lo esperábamos de esa manera, nunca. Era una señora que no se metía por aquí con nadie”, manifestó un familiar de la víctima.

Publicidad

Luego de ser atacada con arma de fuego, la mujer fue llevada a un centro asistencial cercano en donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

“Unas personas llegan preguntando por la hija de esta señora, al ver que no se encuentra allí agreden a la señora con varios impactos de arma de fuego, a raíz de esto la señora fallece”, dijo el coronel Óscar Lamprea, comandante del Distrito 4 de la Policía de Cali.

Los familiares aseguraron no comprender las razones de este crimen.

“Ella no tenía nada que ver en nada, era una señora de su casa y no salía de ahí. No sabemos por qué pasó, no sabemos nada”, agregó el familiar de la mujer asesinada.

Publicidad

Al parecer, se trataría de un acto de venganza por una millonaria deuda que tenía una de sus hijas.

“Los móviles que estamos manejando aquí en este caso son retaliaciones, ya que la hija debe un dinero a unas personas y a raíz de esto, ellos toman venganza y agreden a la señora”, explicó el coronel Lamprea.

Publicidad

Las autoridades dispusieron un equipo de investigación judicial para capturar a los responsables del crimen.