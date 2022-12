¿Consume licor? Crean aplicación que le permitirá identificar si es de contrabando o adulterado

La plataforma se puede descargar de forma gratuita en cualquier teléfono inteligente. Entérese cómo funciona.

Con el objetivo de combatir la venta y el consumo de licor ilegal en el Valle del Cauca, la Gobernación lanzó una aplicación que permitirá identificar el origen del producto.

"Edesk le permite al distribuidor conocer de forma inmediata la procedencia de los licores que compran con tan solo escanear el código QR o escribir, en la plataforma, el número de registro de la estampilla que se encuentra adherida a la tapa de la botella", dijo Martha Isabel Ramírez Salamanca, gerente de la Unidad de Rentas del Valle del Cauca.

Posteriormente, según la funcionaria, la 'app' no solo le indicará el nombre y la presentación del producto, sino el departamento donde fue producido y el lugar autorizado para su consumo.

Si esa información no aparece, la aplicación generará una alerta de que ese producto no es apto para la venta y consumo, por lo que "se debe denunciar a la línea 350 812 0773 del Grupo Operativo Anticontrabando de la Unidad de Rentas".



¿Consume licor? Crean aplicación en #ValleDelCauca que le permitirá identificar si es de contrabando o adulterado https://t.co/gKMB0OgoJ5 pic.twitter.com/YS9ABs8bNd — Noticias Caracol Valle (@NCValle) November 1, 2017



La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, dijo que inicialmente Edesk permitirá verificar licores nacionales y extranjeros que se venden en el departamento.

"Con esta aplicación, queremos proteger sobre todo la salud de los consumidores, que es lo más importante para nosotros", expresó la mandataria departamental.

La mandataria explicó que los licores producidos por la Industria de Licores del Valle se podrán identificar con esta 'app' a partir de enero de 2018, época para la cual se iniciará la implementación de las estampillas correspondientes.

Los distribuidores autorizados podrán realizar el reporte de sus lecturas a través de esta herramienta. Los que no lo estén deberán enviar sus datos al correo electrónico consultaconsumo@syc.com.co y hacer la solicitud para vincularse a esta red de legalidad.

Además de verificar la legalidad de los licores comercializados en el Valle del Cauca, los consumidores tendrán, como valor agregado, acceso a una biblioteca de coctelería para aprender a preparar sus bebidas favoritas.

Finalmente, la Gobernación indicó que la Unidad de Rentas iniciará un ciclo de capacitaciones en varias comunas de Cali para que la ciudadanía aprenda a usar la herramienta.

La aplicación ya está disponible para dispositivos con sistema operativo Android y, en los próximos días, lo estará para iOS.