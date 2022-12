¿Consume productos naturistas? Ojo, en Cali se incautaron hasta potenciadores sexuales falsos

Se trata de 2.383 artículos entre los que figuran también vitaminas, analgésicos, adelgazantes y antinflamatorios, que no cumplen reglamentos del Invima.

De acuerdo con los técnicos de la Secretaría de Salud Municipal, los productos se decomisaron en pasajes comerciales del centro de Cali, sitios que no estarían autorizados para vender este tipo de medicamentos.

Además, los expertos indican que muchos de estos artículos naturistas tenían alerta sanitaria, es decir que pueden causar efectos secundarios a las personas que los consumen.

"Son productos que no tienen registro sanitario, porque son algunos falsificados y porque, dentro de las alertas que emite el Invima, hay productos que hemos encontrado que no son aptos para el consumo humano e incluso puede generar riesgo", dijo Alexánder Durán, secretario de Salud de Cali.