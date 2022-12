Consumo de agua contaminada y lavaderos en el río, duro panorama en una Buenaventura sin acueducto

Un acueducto con agua potable es una de las peticiones al Gobierno Nacional y una de las razones del paro cívico, que cumple 18 días y mantiene paralizado el puerto.

El panorama ya no causa impresión en Buenaventura. Varias décadas después, y ante la continua escasez de agua en el puerto vallecaucano, las mujeres bonaverenses siguen lavando la ropa y sus trastes a orillas del río dagua.

“No tenemos agua, tienen que arreglar el acueducto, necesitamos un espacio mejor, la gente lava agachada y eso no es justo”, asegura una habitante de Buenaventura.

¿Por qué protestan en Buenaventura? Piden salud, acueducto, educación... Con el poco líquido de aguas lluvias que alcanzan a recoger, familias preparan sus alimentos en los alrededores de Buenaventura. Algunos se atreven a utilizar el agua del río que pasa frente a sus casas, pero, según ellos, esta ya viene contaminada.

“El agua del río está contaminada, tienen mercurio y nosotros tenemos que consumirla. Eso nos da piquiña, nos salen granos y nuestros niños se nos enferman”, dice la misma ciudadana entrevistada por Noticias Caracol.

Los niños y los adultos mayores son los más perjudicados con la falta de agua potable en algunas zonas del principal puerto de Colombia sobre el Pacífico.

Mientras Buenaventura sufre de sed, autoridades señalan que obras de...