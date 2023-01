“Conté las aberraciones que me obligó a hacer y no soy escuchada”: víctima de alias 'María'

Noticias Caracol habló con dos mujeres que habrían caído en los engaños de esta mujer que se encuentra prófuga de la justicia y condenada a más de 30 años de cárcel.

Esta víctima, que junto a otra mujer pidió la reserva de su identidad, señaló que fue revictimizada cuando le tomaron la declaración.

Publicidad

Vea también:

Rescatan a otra víctima de mujer condenada por trata de personas y esta es su dramática historia “Les dije las aberraciones que la señora María me obligó a hacer, les conté todo lo que sufrí, todo lo que hicieron conmigo y cómo me dejaron de salud. Ahora no soy escuchada ni con la tutela que tengo para salud ni nada, se me ha negado todo”, explicó la mujer.

Ninguna de las dos mujeres tiene protección del Estado, y aseguran que temen por su seguridad y la de sus familias, ya que alias la ‘Madame’ permanece prófuga de la justicia, a pesar que fue condenada a 30 años y 9 meses de prisión.