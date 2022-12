Continúa desalojo de 38 familias en el jarillón del río Cauca en Petecuy

El proceso de desalojo de las familias que ocupan el jarillón del río Cauca en el sector de Petecuy avanza lentamente. Son 38 familias que la Alcaldía pretende reubicar en un proyecto de vivienda popular construido en el oriente de esta ciudad, por ahora solo han sido evacuadas siete de estas familias.

La Secretaría de Vivienda adviertió que no será una tarea fácil porque son más de siete mil las familias que serán desalojadas del jarillón que protege el río Cauca.

En la jornada del pasado martes se derribaron dos casas ubicadas en este sector, el titular de la dependencia, Juan Carlos Rueda, explicó que este proyecto lo que busca es proteger el jarillón, pues es considerada una zona estratégica para la ciudad que sirve de contención para el río Cauca.

“El principal objetivo es preservar la vida de estas familias que están en alto riesgo, pues mientras ellos estén viviendo cerca del río, lugar donde se puede presentar cualquier tipo de emergencia, pueden ser las primeras personas afectadas, no solamente damnificadas dentro del proceso, perdiendo sus viviendas y vienes, sino porque se pueden perder vidas”, afirmó Rueda.

Las familias serán trasladadas a diferentes proyectos residenciales que son construidos por la misma Alcaldía y donde la Administración Municipal les prestará apoyo social y acompañamiento.

“Siete mil familias deben salir en el transcurso de este año y recibir una unidad de vivienda. Es importante aclarar que ya hemos reubicado alrededor de 1200 familias que han recibido su vivienda en Llano Verde, Potrero Grande, Río Cauca y unas más que van a empezar a llegar a Santa Elena”, agregó.

La Secretaría de Vivienda espera terminar el proceso de reubicación este año porque durante el 2015 y 2016 se van a hacer las obras de contención y las obras civiles que van a preservar el río Cauca.

Por otro lado, el Secretario de Vivienda aseguró que los dueños de las casas o propietarios no pueden ser beneficiados ya que no residen en el sector.

“Nosotros solo estamos reubicando a las familias que viven en el sitio. Hay familias que alguna vez vivieron ahí y se fueron y hoy tienen una vivienda que la tienen alquilada a otras familias. Nosotros les estamos entregando la unidad de vivienda a las personas que están ahí en riesgo pero no podemos replicarlo con las familias que por ejemplo son propietarias”, concluyó Rueda.

Para el desalojo de estas familias se contará con el apoyo de la Fuerza Pública pese a que la Secretaría y la Administración Municipal buscan cumplir con el acuerdo de que las familias salgan voluntariamente.