Continúa racha de asesinatos y amenazas contra líderes sociales: nueva víctima en Cauca

Se trata de Luis Eduardo Dagua Conda, miembro de la Asociación Campesina de Caloto, FENSUAGRO y de Marcha Patriótica. CTI investiga el crimen.

La noticia del asesinato de Dagua Conda se conoció este lunes 16 de julio, en medio de marchas que realizan diferentes organizaciones sociales a favor de la vida. La comunidad rechazó este nuevo homicidio, registrado en Caloto, norte del Cauca.

Hombres armados asesinaron a líder social de Guacarí en Valle del Cauca "Hasta ayer (domingo) iban 78 y con este nuevo son 79, además de los que no se cuentan todavía. En cada uno de los rincones del Cauca están asesinando campesinos y no hay una divulgación, no hay una garantía del Estado para respetar la vida", expresó Nilson Liz, presidente de ANUC Cauca.

La nueva víctima hacía parte, además, de la JAC de la vereda El Carmelo y era coordinador del Programa del Adulto Mayor de esta localidad. Unidades del CTI llegan hasta esta población para adelantar indagaciones y tratar de establecer móviles y autores del hecho.

Velatón por la vida: miles de colombianos piden respeto y justicia para líderes sociales Autoridades también llevaron a cabo un consejo extraordinario de seguridad para adoptar medidas e iniciar la búsqueda de Ives Trujillo, otro líder comunitario que, al parecer, fue raptado por disidencias de FARC desde el pasado 10 de julio, y cuyo paradero se desconoce.