Contraloría del Valle suspende provisionalmente a Director del HUV

Tras realizar una auditoría exprés, la Contraloría departamental decidió suspender de manera provisional a Jaime Rubiano, director del Hospital Universitario del Valle, por posibles irregularidades en el manejo de recursos.

"Hemos tomado la decisión gracias a una información que viene siendo recopilada por el grupo de Acción Inmediata de la Contraloría del Valle, con fundamento en las facultades que nos otorga el artículo 168 de la Constitución, en concordancia con el 272", explicó Adolfo Sinisterra, contralor departamental.

Sinisterra dio apertura a un proceso de responsabilidad fiscal contra el directivo del HUV por presunto detrimento patrimonial por cuantía superior a los $900 millones. Asimismo, el funcionario se reunirá con el gobernador Ubéimar Delgado y el Secretarío de Salud, Fernando Gutiérrez, para conocer los detalles de la sanción y que se nombre un director encargado del Hospital Universitario.

"Era previsible que podía darse, ahora debo analizar bien el tema porque se debe escoger un muy buen profesional para que saque de la crisis al hospital, una persona que tenga muchísima experiencia en esos campos", señaló, por su parte, el Gobernador del Valle del Cauca.

Delgado se mostró confiado en que las acciones conjuntas entre las autoridades nacionales y regionales den un parte alentador para la entidad al final de este año.

Al respecto, el director Jaime Rubiano dijo que recibió con dolor esa decisión porque, según él, no se ha registrado ninguna anormalidad en su gestión administrativa. “Lo que han hecho es separarme del cargo para investigarme y, en ese proceso, van a demostrar si hay hallazgos disciplinarios u otros, pero hasta ahora no se ha demostrado nada”, dijo.

Por su parte, el alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero, se mostró en desacuerdo con la suspensión y respaldó la administración de Rubiano. “Hace un año se hizo una evaluación de su desempeño y fue excelente. Me parece que no es apropiada, pero hay que respetar las decisiones”, afirmó.

El Mandatrio local anotó que el problema de la salud es de carácter nacional y pidió transparencia en la investigación para alejarla de cualquier tinte político.