Contraloría General emitió fallo de responsabilidad fiscal por detrimento patrimonial de Metrocali

La empresa contratista israelí, Hafira Ve Hatziva Ltd., recibió $6.825 millones para la adecuación de la Terminal Calima, obra que nunca se ejecutó.

Estos más de $6 mil millones fueron un anticipo consignado a la cuenta del contratista quienes después de múltiples suspensiones y prorrogas, los plazos contractuales se vencieron, sin que nunca se iniciara la etapa de construcción de esta obra localizada en la carrera 1 entre calles 70 y 73 de la capital del Valle del Cauca.

Por esto, la Contraloría General de la República, profirió este martes 18 de abril un fallo de responsabilidad fiscal por $8.529 millones no solo para la empresa israelí, sino para su representante legal, Gui Chen y el presidente de Metrocali en el 2009, Luis Eduardo Barrera Vergara.

Barrera Vergara autorizó que se girara el anticipo a una cuenta a nombre del contratista, y no como estaba previsto, en uso de la garantía bancaria, por lo que Hafira Ve Hatziva Ltd. tuvo plena libertad para gastar los recursos a su libre albedrío, según la Contraloría.

En contrato nunca se ejecutó y no se tomaron las medidas administrativas o judiciales para garantizar su cumplimiento y en consecuencia, la amortización del anticipo, o su devolución.

Según los soportes presentados por Hafira Ve Hatziva Ltd., el dinero se convirtió en gasto personal por conceptos de compra de tiquetes aéreos, reembolsos de casa menos para gastos de papelería, gastos de vehículo, pago de renovaciones de la matricula mercantil, entre otros.

Muchos de los gastos se efectuaron sin los correspondientes soportes, facturas o documentos contables que los justificaran.

Contraloría de Cali entregó resultados sobre el presunto caso de... Esto le ocasionó a Metrocali S.A. una pérdida de $6.825 millones, que a valores indexados equivalen a más de $8.529 millones. Hafira Ve Hatziva Ltd. estaba obligada a restituir integralmente el dinero al no hacerlo ocasionó el detrimento patrimonial y la consecuente responsabilidad fiscal.

Ante la gravedad de lo ocurrido, y en su condición de Denunciante Calificado, el contralor Edgardo Maya Villazón, puso el fallo de responsabilidad fiscal en conocimiento tanto del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, como del procurador general, Fernando Carrillo Flórez, para que, en el marco de sus competencias, inicien cuanto antes las investigaciones a que haya lugar, preferiblemente dándoles el carácter de urgente.



Foto: Noticias Caracol