Controversia entre habitantes de Cali por aumento de dos horas en el pico y placa para particulares

El decreto de esta decisión anunciada por la Alcaldía ya está firmado. La nueva medida regirá desde el 1 de julio, de 6:00 a 10:00 a.m. y de 4:00 a 8:00 p.m.

Frente al tema, conductores de la capital del Valle del Cauca expresaron sus opiniones por el aumento de estas dos horas en el día.

Dos horas aumentará la restricción de pico y placa en Cali a partir... “Esta nueva medida me parecer horrible, no estoy de acuerdo con esto”, dijo un ciudadano.

“Lo que tenemos que lograr es arreglar, ampliar las vías porque esta ciudad se quedó pequeña, hay mucho carro y moto”, afirmó Édgar Manrique, conductor.

“Es muy forzoso en la mañana ese horario, me toca andar corriendo”, manifestó John Faber González, conductor.

Por medio de las redes sociales, los ciudadanos también expresaron sus opiniones.



Cobro POR congestión en Cali no dio resultado,y aumentan horas de pico y placa para tratar de mejorar el NEGOCIO. Que DESCARO !! — . (@jamg511) June 7, 2017

Foto: Noticias Caracol / Eduardo Manzano