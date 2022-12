Controversia por solicitud de Metrocali para intervenir a Unimetro

Foto: Noticiascaracol.com

Metrocali habría informado que ante los incumplimientos presentados por Unimetro, entidad gestora del MIO, han adelantado procesos sancionatorios y de declaratoria de incumplimiento. Sin embargo, en cercanías a la audiencia cumplen la obligación, evitando la imposición de la multa durante varias oportunidades.

Por lo tanto, han trasladado y comunicado la situación al Ministerio de Trabajo y a la Superintendencia de Puertos y Transporte, para que estos investiguen y sancionen este comportamiento repetitivo de Unimetro, que implica el no pago de salarios, seguridad social y prestaciones sociales a sus empleados.

Frente al tema Unimetro respondió a la petición hecha por Metrocali a la Superintendencia de transporte para que intervenga esta empresa.

El gerente de Unimetro, Sebastián Nieto aseguró que si hay insuficiencias en la prestación del servicio de transporte es por incumplimiento de Metrocali y no de la empresa. Que por falta de documentación varios buses afiliados a Unimetro no están operando.

“El servicio del sistema se viene afectando desde el último semestre del año pasado porque Metrocali incumplió con los compromisos que firmó con nosotros en un otrosí. Nos debe parte de la compensación económica que firmamos y muchos más incumplmientos que agravaron la situación financiera del sistema y la empresa. Hay 50 vehículos que no pueden laborar porque no tienen equipos de recaudo, obligación de Metrocali”, dijo Nieto.

Unimetro aseguró que no han sido notificados sobre la sanción que les impondrá Metrocali y rechazan la intervención de la Superintendencia y el Ministerio de Trabajo.