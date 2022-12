Controversia por tala de árboles en corregimiento de Candelaria, Valle del Cauca

Habitantes se oponen a la intervención, consideran que con esto se está atentando contra el medio ambiente. Autoridades locales responden.

La polémica se ha generado por la intervención de varios árboles que fueron sembrados por la comunidad en el corregimiento de Villagorgona, Candelaria. Exigen que no se vayan a talar las especies que por años han estado en la zona.

Un de las especies de árboles, alcanzó a ser podada por contratistas de la Alcaldía de Candelaria. Según habitantes del corregimiento, la intervención no estaba autorizada.

“Estaban talando este árbol y ya habían empezado con el otro, les pedí el favor que suspendieran o me mostraran el permiso que tenían de CVC, pero no tenían permiso”, dijo María del Pilar Calle, habitantes de Candelaria.

La comunidad explica que los árboles por décadas han estado en el lugar, y que ahora para permitir la obra de un particular se afecta el medio ambiente.

El secretario de Medio Ambiente del municipio aseguró que la intervención está programada para podar tres árboles y que se hace por prevención y mantenimiento.

“Estábamos haciendo podas de mantenimiento donde unas especies arbóreas han crecido de una manera desorganizadamente, ese sitio es muy concurrido por niños, adolescentes, adultos y adultos mayores que transitan por esa vía y en aras de proteger a la comunidad se hace”, explicó Hernán Cobo, secretario de Medio Ambiente de Candelaria.

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, expresó que no hay solicitud formal para ejecutar estos trabajos que por ahora, están temporalmente suspendidos. Analizaran el caso para adoptar las medidas correspondientes.