Corte Constitucional revoca tutela que reintegró a 177 trabajadores al HUV

Esta sentencia tumba la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, tras aceptar el recurso interpuesto por Sintrahospiclínicas.

“Siempre hemos sido garantistas, hemos sido personas que respetamos los derechos de los trabajadores y pues ahora vamos a cumplir la sentencia de la Corte Constitucional. Ahora tendremos que llamar la junta directiva del Hospital Universitario para tomar las decisiones pertinentes”, dijo la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

El HUV ingresó a Ley 550 para evitar su liquidación y eso significó, entre otras, la reestructuración de su planta. Por ello, se suprimieron 955 cargos, 548 de los cuales estaban provistos y el resto eran vacantes.

Del número de provistos, según la Gobernación del Valle del Cauca, 177 correspondían a trabajadores oficiales que estaban afiliados al sindicato Sintrahospiclínicas y fueron separados de sus cargos en octubre de 2016.

“Fue después de la reestructuración que se realizó en el hospital que, por una tutela, se reintegraron 177 trabajadores oficiales, que no son misionales, son trabajadores oficiales y apelamos a la Corte Constitucional y hoy acepta esa apelación diciendo que no hemos violado ningún derecho”, sostuvo la mandataria departamental.

Ordenan reintegrar a 177 trabajadores oficiales del HUV en Cali |... Por lo tanto, la Corte Constitucional indicó en su sentencia que el HUV no buscaba “desnaturalizar el ejercicio del derecho de asociación sindical de Sintrahospiclínicas”.

Asimismo, sostuvo que “la terminación unilateral de los contratos de trabajo se enmarcó dentro de un Proceso de Reestructuración de Pasivos, aceptado por la Superintendencia Nacional de Salud”.

Entretanto, el presidente de Sintrahospiclínicas, Jorge Rodríguez, indicó que “el sindicato no ha sido notificado de dicha decisión”, pero interpreta que “existen otras vías para que se amparen los derechos de los trabajadores”.

“En estas instancias podemos decir y demostrar que se tomaron decisiones con personas que tenían un amparo. Es decir, estabilidad laboral reforzada”, afirmó el funcionario, al considerar que “los magistrados que analizan la situación no son conocedores de la realidad”.

El próximo lunes, el sindicato realizará un análisis con abogados con el fin de proceder en los términos jurídicos legales que correspondan.

"Nos quieren echar para reemplazarnos por contratación que, en muchos casos, hemos demostrado que sale más costosa que la de planta", concluyó Rodríguez.