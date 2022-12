Corte Suprema de Justicia archivó investigación contra Dilian Francisca Toro por parapolítica

La actual gobernadora del Valle del Cauca celebró la decisión en un proceso que se inició hace 10 años y aseguró que siempre demostró su inocencia.

Al no hallar pruebas suficientes en su contra, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tomó la decisión de archivar la investigación que le adelantaba a Dilian Francisca Toro por sus presuntos vínculos con paramilitares.

La investigación buscaba demostrar si Toro se habría beneficiado de una supuesta presión de estos grupos al margen de la ley en el Valle del Cauca para que votaran por ella en las elecciones legislativas de 2006.

“Después de 10 años de investigación en donde yo demostré mi inocencia, hoy la Corte Suprema de Justicia me archiva el proceso de parapolítica. Yo siempre confié en la justicia", dijo Dilian Francisca Toro, actual gobernador del Valle del Cauca.

Armando Lugo, alias ‘el Cabezón’ y exjefe del Bloque Calima, fue uno de los testigos en este proceso y había señalado la existencia de los presuntos vínculos. Sin embargo, Ever Veloza, alias ‘HH’ y también exjefe paramilitar, los negó.

El abogado de la mandataria, Iván Cancino, aseguró que “la Corte, después de una investigación completa, no encontró mérito para nada más y, por lo tanto, se inhibe y le cierra ese proceso".

Con esto, sostuvo Cancino, se demuestra "una vez más que sus enemigos políticos no van a llegar a ningún lado con las denuncias que se presentan”.

Esta determinación en favor de la gobernadora de los vallecaucanos se tomó un año después que la Procuraduría archivó la investigación disciplinaria que le adelantaba por el mismo caso al no hallar evidencias.

Esta es la segunda absolución que consigue Dilian Francisca Toro en procesos adelantados por la Corte Suprema de Justicia. En diciembre de 2014, el alto tribunal la exoneró por presunto fraude electoral.

No obstante, aún cursa una investigación en su contra por lavado de activos, que se inició en 2012 y la llevó a permanecer detenida en el Centro de Estudios Superiores de la Policía durante un año. En agosto de 2013, recuperó su libertad.