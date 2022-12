Cortuluá sí podrá disputar partido contra Atlético Nacional en el estadio Pascual Guerrero de Cali

Así lo decidió por unanimidad el Comité Local de Fútbol. El encuentro, válido por la fecha 16 de la Liga Águila, tendrá lugar el próximo 6 de mayo.

A pesar de la inconformidad de los hinchas del América de Cali, quienes publicaron comunicado manifestando que no se harían responsables de la seguridad de la ciudad, el juego entre Cortuluá y Atlético Nacional sí podrá disputarse en el estadio Pascual Guerrero.

La advertencia de barra de América de Cali que rechaza juego Cortuluá... Tras comité de seguridad realizado este viernes, autoridades determinaron permitir el ingreso al escenario deportivo de aficionados del cuadro antioqueño que residan en la capital del Valle del Cauca. Sin embargo, las barras del equipo verdolaga procedentes de Medellín u otros municipios no podrán acceder a Cali.

"La Alcaldía, la Policía y la Comisión de Futbol, respaldó a Cortuluá y garantizará la seguridad y convivencia para este partido. Ese día podrán ingresar hinchas de Nacional, pero no ingresarán las barras que vengan de otras ciudades. La medida no es por este partido, si no que en Cali hay una restricción para el ingreso de barras de otras ciudades durante todo el semestre", explicó el intendente Ruben Dario Valencia, coordinador comunitario de la Policía Metropolitana.

Asimismo, se informó que el próximo miércoles 3 de mayo la Policía Metropolitana dará a conocer el esquema de seguridad que dispondrá durante el encuentro.

“Ese partido no se debería realizar en Cali”, dijo alcalde Armitage...

Foto: Noticias Caracol