Cosquilleo y hurto a mano armada, modalidades de robo que más afectan a la ciudadanía caleña

Las cifras que entregan las autoridades son preocupantes, pues los casos han aumentado considerablemente en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Los atracos en la calle son el dolor de cabeza de la ciudadanía caleña, de hecho sólo en los primeros cinco meses del año (2019) se registraron 8.039 hurtos a personas, principalmente en dos modalidades.

“En un descuido de la persona, que es aprovechado en el transporte masivo, en un restaurante, para sacar sus pertenencias sin que se den cuenta; pero el que más preocupa a la ciudadanía, el que más afecta la percepción de seguridad es el atraco a mano armada, lo que es diferente en Cali a otras ciudades es que aquí predomina el uso de arma de fuego”, explica Andrés Villamizar, secretario de Seguridad de Cali.

“Están los de la moto que llegan de imprevisto y cogen a cualquier persona y las asalta, puede ser niño, adultos mayores, no respetan a nadie”, dice Iván Mejía Rojas, habitante de la capital del Valle del Cauca.

La mayoría de atracos se cometen en motocicleta, sin embargo la alcaldía de Cali reconoció que la prohibición de parrillero hombre no aportó en la disminución de hurtos, por lo cual la medida no fue renovada.

“Mutación” de delincuentes llevó a levantar la prohibición de parrillero hombre en Cali “Los delincuentes lamentablemente se acoplan, mutan su accionar según lo que está ocurriendo y lo que hemos visto es un incremento de atracos y de homicidios cometidos desde una motocicleta por una sola persona”, añade Villamizar,

Hay quienes aseguran que ya no hay distinción de zonas seguras, los robos se pueden registrar en cualquier comuna: “Los robos es a la vuelta de la esquina, a la gente; es muy delicada la situación”, manifiesta Denis Celis, ciudadana caleña.

Lo que buscan es no afectar al ciudadano de bien que se moviliza en moto, pero los controles van a continuar.

“Sea hombre o sea mujer se va a hacer controles, retenes para pedir documentación, para hacer requisas, para ver si están portando un arma de fuego, si van portando un arma cortopunzante, si tienen todos los papeles en regla. Esos controles no sólo van a seguir sino que se van a incrementar”, puntualiza Andrés Villamizar.

Según el programa Cali Cómo Vamos, las denuncias por hurto a vehículos también aumentaron pasando de 659 casos el año pasado a 835 en este 2019.