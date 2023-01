Costo de parqueaderos subirá en Cali con el fin de inyectarle recursos al MIO

Así quedó establecido luego que el Concejo aprobó el proyecto de acuerdo 088. Además, la ciudad tendrá doce zonas con parquímetros y tarifas diferenciales.

“No va a ser lo mismo, el precio de un parqueo en una zona donde hay mucha oferta de transporte masivo que en una donde no hay oferta de transporte masivo”, señala Carlos Pinilla, concejal de Cali.

Comerciantes y propietarios de vehículos rechazaron la medida.

“La gente va a preferir no parquear, no venir. Pienso que se va a caer muchísimo todo el comercio de Granada”, opina Margarita Rosa Ochoa, comerciante de Cali.

“Imagínese, nosotros estamos seis horas en una entidad todos los días, esa tarifa nos incrementaría más los costos, tendríamos que buscar parqueadero en esta zona, que también tienen unos costos bastante altos”, explica David Méndez, propietario de vehículo.

Pero también, quienes viven de cuidar los vehículos, están preocupados, porque creen que la instalación de parquímetros los dejará sin empleo, como Fernando Castañeda que lleva 16 años trabajando en el lugar.

“Que me sigan dejando trabajar, no es que al año me vayan a sacar de aquí”, afirma.

Pero el proyecto va más allá, habrá un cobro adicional a las tarifas que se pagan en los parqueaderos, incluidos los de los centros comerciales y otros sitios que también cobran por el estacionamiento.

"El proyecto establece, desde 599 pesos hasta 1.600 pesos, la sobretasa", explica el concejal Pinilla.

Lo que significa que, si hoy usted paga $3.000, deberá pagar al menos $1.000 más.

La Asociación de Centros Comerciales sostuvo que el proyecto no tuvo ningún estudio técnico que lo soporte y que la contribución será lesiva para la actividad comercial.

“Para nosotros el acuerdo también es totalmente inequitativo, porque precisamente tenemos un cálculo de que más o menos el 70 % de los parqueaderos en Cali son ilegales”, explica Ana Teresa Segura, presidenta de la Asociación de Centros Comerciales.

En el primer año se recaudarán cerca de $5.000 millones y posteriormente ascenderá a $20.000 millones anuales que financiarán el funcionamiento del MIO, el sistema de transporte masivo de la capital del Valle del Cauca.